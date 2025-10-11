Скидки
Испания — Грузия. Прямая трансляция
Главная Футбол Новости

Николай Наумов: при высоком прессинге сборной России футболисты Ирана сразу занервничали

Николай Наумов: при высоком прессинге сборной России футболисты Ирана сразу занервничали
Экс-президент московского футбольного клуба «Локомотив» Николай Наумов высказался по поводу товарищеской игры сборной России с командой Ирана, в которой подопечные Карпина победили со счётом 2:1.

Товарищеские матчи (сборные) — 2025 . Товарищеские матчи
10 октября 2025, пятница. 20:00 МСК
Россия
Окончен
2 : 1
Иран
1:0 Воробьёв – 22'     1:1 Хоссеинзаде – 48'     2:1 Батраков – 70'    

«За нарушение на Мелёхине футболисту сборной Ирана нужно было показывать красную карточку. Это очень жёсткое нарушение — открытыми шипами в лицо. Наверное, если бы это не был товарищеский матч, иранцу показали бы красную. В целом мне понравилась игра сборной России: было несколько хороших комбинаций, а при высоком прессинге иранцы сразу занервничали, и это давление сыграло решающую роль в матче. Сборная Ирана – непростой соперник, однако наша команда имела преимущество на протяжении всего матча, несмотря на пропущенный мяч. Этот гол показывает, что в современном футболе даже на секунду нельзя расслабляться, иначе сразу пропустишь. Что касается гола Батракова, это мяч в его стиле. Вроде бы у него не очень сильный удар, но очень точный и неудобный для вратаря соперника. Алексей забивает много таких голов и показывает своё мастерство», — сказал Наумов в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Владиславом Кругловым.

