Неймар может воссоединиться с Месси и Суаресом в «Интер Майами» — Daily Mail

«Интер Майами» рассматривает возможность приглашения в клуб нападающего «Сантоса» Неймара. Переговоры между сторонами ещё не начались, однако представители футболиста отмечают выгоду его перехода в клуб из США в год проведения чемпионата мира на территории этой страны. Об этом сообщает Daily Mail.

По информации источника, американский клуб работает над продлением контрактов с 38-летним нападающим Лионелем Месси и 38-летним форвардом Луисом Суаресом, которые выступали вместе с Неймаром в составе «Барселоны».

Неймар, Месси и Суарес играли вместе за сине-гранатовых с 2014 по 2017 год. За этот период они забили 364 гола и сделали 173 результативные передачи.

