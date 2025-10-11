Скидки
Главная Футбол Новости

Сборная России по футболу приземлилась в Москве после проблем с вылетом из Волгограда

Сборная России по футболу приземлилась в Москве после проблем с вылетом из Волгограда
Комментарии

Сборная России по футболу прилетела в московский аэропорт Шереметьево после проблем с вылетом из Волгограда, сообщила пресс-служба национальной команды в телеграм-канале.

«В Москве», — говорится в посте, который был опубликовал пресс-службой сборной России в 11:02 мск.

Ранее сообщалось, что сборная России не могла вылететь из Волгограда после товарищеской встречи с Ираном (2:1). Росавиация сообщала о временных ограничениях в работе волгоградского аэропорта, рейс команды Валерия Карпина был запланирован на 8:00 мск.

Товарищеские матчи (сборные) — 2025 . Товарищеские матчи
10 октября 2025, пятница. 20:00 МСК
Россия
Окончен
2 : 1
Иран
1:0 Воробьёв – 22'     1:1 Хоссеинзаде – 48'     2:1 Батраков – 70'    

14 октября российская команда сыграет товарищеский матч со сборной Боливии на стадионе «Динамо» имени Льва Яшина в Москве.

Товарищеские матчи (сборные) — 2025 . Товарищеские матчи
14 октября 2025, вторник. 20:00 МСК
Россия
Не начался
Боливия
