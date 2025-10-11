Субименди — об Артете: он помешан на футболе

26-летний испанский полузащитник лондонского «Арсенала» Мартин Субименди высказался о главном тренере «канониров» Микеле Артете.

«Я смотрел «Арсенал», и мне понравилось всё: страсть, молодость, те эмоции, которые испытываешь, наблюдая за ними. И когда Микель Артета позвонил мне… Если вы когда-нибудь с ним разговаривали, вы знаете, что он может быть очень убедительным. Он помешан на футболе, помешан на том, чтобы всё держать под контролем, старается извлечь максимум пользы из каждой мелочи. Он предельно чётко всё объясняет, и его предложение было для меня лучшим», — приводит слова Субименди The Guardian.

Мартин Субименди перешёл в лондонский клуб летом 2025 года из «Реала Сосьедад» за € 60 млн. В нынешнем сезоне футболист провёл девять матчей за клуб во всех турнирах и отметился двумя забитыми мячами.