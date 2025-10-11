Скидки
Испания — Грузия. Прямая трансляция
Главная Футбол Новости

«Оренбург» объявил двух тренеров, которые вошли в штаб Ахметзянова

В штаб нового главного тренера «Оренбурга» Ильдара Ахметзянова вошли Дмитрий Белоруков и Артур Ахметгалимов, сообщила пресс-служба клуба.

«Дмитрий Александрович Белоруков — в прошлом защитник клубов РПЛ, будет отвечать за игру команды в обороне.

Артур Ринатович Ахметгалимов — большую часть карьеры провёл в ФК «КАМАЗ», будет отвечать за подготовительную часть тренировочного процесса», — говорится в сообщении.

Ахметзянову 41 год, он работал в «КАМАЗе» с 2017 года. За это время он был тренером, старшим тренером, тренером по физической подготовке, исполняющим обязанности главного тренера. На полноценной основе он возглавил команду из Набережных Челнов в июле 2024 года после получения лицензии категории UEFA Pro. Белоруков и Ахметгалимов входили в его штаб в челнинском клубе.

«Оренбург» занимает 14-е место в таблице Мир РПЛ, набрав семь очков в 11 турах. 5 октября после поражения от «Ростова» (0:1) команду покинул главный тренер Владимир Слишкович.

