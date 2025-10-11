Венгрия — Армения: онлайн-трансляция матча квалификации ЧМ-2026 начнётся в 19:00

Сегодня, 11 октября, состоится матч 3-го тура группового этапа европейской квалификации к чемпионату мира 2026 года между сборными Венгрии и Армении. Игра пройдёт на стадионе «Пушкаш Арена» в Будапеште. Стартовый свисток судьи прозвучит в 19:00 мск. «Чемпионат» проведёт текстовую онлайн-трансляцию встречи.

После двух туров сборная Армении набрала три очка и занимает второе место в группе F. Венгерская национальная команда заработала одно очко и располагается на третьей строчке. Первой идёт Португалия (6), четвёртой — Ирландия (1).

Действующим чемпионом мира является сборная Аргентины. В финале турнира 2022 года аргентинская национальная команда встречалась с Францией. Основное время игры закончилось со счётом 3:3, однако в серии пенальти сильнее оказалась сборная Аргентины (4:2).