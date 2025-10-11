Скидки
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynuEVrG
3х500 ₽
Реклама 18+
ООО «Фортуна». ИНН: 6164205110
erid: 2Ranym3MDvH
Эфир Матч-центр Новости Топ-матчи Видео Легенды Чемпионата Рейтинг букмекеров
Показать ещё Все новости
Все новости
Испания — Грузия. Прямая трансляция
Реклама
О рекламодателе
ООО «ОККО»
ИНН: 7814665871
2Ranyo4Qrzk
Смотреть трансляцию
21:45 Мск
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Футбол Новости

Венгрия — Армения: онлайн-трансляция матча квалификации ЧМ-2026 начнётся в 19:00

Венгрия — Армения: онлайн-трансляция матча квалификации ЧМ-2026 начнётся в 19:00
Аудио-версия:
Комментарии

Сегодня, 11 октября, состоится матч 3-го тура группового этапа европейской квалификации к чемпионату мира 2026 года между сборными Венгрии и Армении. Игра пройдёт на стадионе «Пушкаш Арена» в Будапеште. Стартовый свисток судьи прозвучит в 19:00 мск. «Чемпионат» проведёт текстовую онлайн-трансляцию встречи.

ЧМ-2026 — Европа . Группа F. 3-й тур
11 октября 2025, суббота. 19:00 МСК
Венгрия
Не начался
Армения
Кто победит в основное время?
П1
X
П2

После двух туров сборная Армении набрала три очка и занимает второе место в группе F. Венгерская национальная команда заработала одно очко и располагается на третьей строчке. Первой идёт Португалия (6), четвёртой — Ирландия (1).

Действующим чемпионом мира является сборная Аргентины. В финале турнира 2022 года аргентинская национальная команда встречалась с Францией. Основное время игры закончилось со счётом 3:3, однако в серии пенальти сильнее оказалась сборная Аргентины (4:2).

Календарь отборочного турнира ЧМ-2026 (Европа)
Группы отборочного турнира ЧМ-2026 (Европа)
Материалы по теме
Промах дня, кураж Германии, провал Бельгии и шоу Обамеянга. Насыщенный вечер в отборе ЧМ!
Промах дня, кураж Германии, провал Бельгии и шоу Обамеянга. Насыщенный вечер в отборе ЧМ!
Комментарии
Новости. Футбол
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2025
Приложение для Android