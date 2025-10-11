Аудио-версия: Ваш браузер не поддерживает элемент audio .

Алексей Миранчук рассказал, почему испытал лучшие эмоции в матче с Ираном

Полузащитник сборной России Алексей Миранчук поделился эмоциями после победы национальной команды в товарищеском матче с Ираном (2:1).

«Рад, что сегодня удалось победить. Иран — хороший соперник, впереди нас ждёт Боливия, тоже очень хорошая команда. От того, что удалось сыграть с братом, испытал самые-самые лучшие эмоции», — приводит слова Миранчука «РИА Новости Спорт».

Алексей Миранчук вышел на поле на 67-й минуте встречи. Антон Миранчук отыграл всё время матча. Кроме того, он отметился результативной передачей на нападающего Дмитрия Воробьёва, открывшего счёт на 22-й минуте.

14 октября сборная России встретится с боливийской национальной командой. Игра пройдёт на стадионе «ВТБ Арена — Центральный стадион Динамо им. Льва Яшина» в Москве.

