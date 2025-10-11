Португалия — Ирландия: онлайн-трансляция матча квалификации ЧМ-2026 начнётся в 21:45

Сегодня, 11 октября, состоится матч 3-го тура группового этапа европейской квалификации к чемпионату мира 2026 года между сборными Португалии и Ирландии. Игра пройдёт на стадионе «Жозе Алваладе» в Лиссабоне. Стартовый свисток судьи прозвучит в 21:45 мск. «Чемпионат» проведёт текстовую онлайн-трансляцию встречи.

После двух туров сборная Португалии набрала шесть очков и возглавляет таблицу группы F. Ирландская национальная команда с одним очком идёт четвёртой. На второй строчке располагается Армения (3), на третьей — Венгрия (1).

Действующим чемпионом мира является сборная Аргентины. В финале турнира 2022 года аргентинская национальная команда встречалась с Францией. Основное время игры закончилось со счётом 3:3, однако в серии пенальти сильнее оказалась сборная Аргентины (4:2).