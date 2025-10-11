Субименди — о сборной Испании: когда ты на поле, чувствуешь себя более вовлечённым
Поделиться
26-летний испанский полузащитник лондонского «Арсенала» Мартин Субименди высказался о своей роли в сборной Испании.
«Я всегда чувствовал, что Луис де ла Фуэнте доверяет мне, но, когда ты на поле регулярно, когда можешь внести свой вклад, ты чувствуешь себя более вовлечённым во всё. И я это чувствую. Часто проблема в психологии», — приводит слова Субименди The Guardian.
Сборная Испании проведёт два домашних матча с командами Грузии (11 октября) и Болгарии (14 октября) в рамках отбора на чемпионат мира — 2026. На данный момент испанцы занимают первое место в группе Е, имея в своём активе шесть очков после двух игр.
ЧМ-2026 — Европа . Группа E. 3-й тур
11 октября 2025, суббота. 21:45 МСК
Испания
Не начался
Грузия
Кто победит в основное время?
П1
X
П2
Материалы по теме
Комментарии
- 11 октября 2025
-
11:46
-
11:45
-
11:31
-
11:30
-
11:25
-
11:25
-
11:24
-
11:14
-
11:12
-
11:11
-
11:10
-
11:10
-
10:55
-
10:45
-
10:42
-
10:42
-
10:35
-
10:34
-
10:30
-
10:25
-
10:21
-
10:16
-
10:15
-
10:15
-
10:00
-
10:00
-
10:00
-
09:59
-
09:55
-
09:50
-
09:45
-
09:45
-
09:45
-
09:42
-
09:40