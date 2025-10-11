Скидки
21:45 Мск
Субименди — о сборной Испании: когда ты на поле, чувствуешь себя более вовлечённым

Субименди — о сборной Испании: когда ты на поле, чувствуешь себя более вовлечённым
Комментарии

26-летний испанский полузащитник лондонского «Арсенала» Мартин Субименди высказался о своей роли в сборной Испании.

«Я всегда чувствовал, что Луис де ла Фуэнте доверяет мне, но, когда ты на поле регулярно, когда можешь внести свой вклад, ты чувствуешь себя более вовлечённым во всё. И я это чувствую. Часто проблема в психологии», — приводит слова Субименди The Guardian.

Сборная Испании проведёт два домашних матча с командами Грузии (11 октября) и Болгарии (14 октября) в рамках отбора на чемпионат мира — 2026. На данный момент испанцы занимают первое место в группе Е, имея в своём активе шесть очков после двух игр.

11 октября 2025, суббота.
Испания
Грузия
