Главная Футбол Новости

Сборная России обратилась к болельщикам после победы в матче с Ираном

Сборная России обратилась к болельщикам после победы в матче с Ираном
Комментарии

Сборная России в телеграм-канале поблагодарила болельщиков за поддержку в товарищеском матче с Ираном, в котором подопечные Валерия Карпина одержали победу со счётом 2:1. Игра состоялась в Волгограде.

Товарищеские матчи (сборные) — 2025 . Товарищеские матчи
10 октября 2025, пятница. 20:00 МСК
Россия
Окончен
2 : 1
Иран
1:0 Воробьёв – 22'     1:1 Хоссеинзаде – 48'     2:1 Батраков – 70'    

«Спасибо за поддержку, Волгоград. Это было невероятно», — написано в сообщении сборной России.

На текущий момент сборная Ирана занимает 21-е место в рейтинге Международной федерации футбола (ФИФА). Россия находится на 33-й строчке. Сборная Ирана прошла квалификацию на чемпионат мира 2026 года.

14 октября сборная России встретится с боливийской национальной командой. Игра пройдёт на стадионе «ВТБ Арена — Центральный стадион Динамо им. Льва Яшина» в Москве.

Как сборная России играет при Карпине:

