«Шинник» — «Факел»: текстовая трансляция матча 14-го тура Первой лиги начнётся в 17:00 мск

Сегодня, 11 октября, состоится матч 14-го тура Лиги Pari между ярославским «Шинником» и воронежским «Факелом». Стартовый свисток главного арбитра встречи раздастся в 17:00 мск. «Чемпионат» проведёт текстовую онлайн-трансляцию игры.

В 13-м туре Первой лиги «Шинник» под руководством Артёма Булойчика на выезде проиграл «СКА-Хабаровск» со счётом 1:3. «Факел», который возглавляет Олег Василенко, дома победил ульяновскую «Волгу» (2:1).

После 13-го тура Первой лиги «Факел» занимает второе место в турнирной таблице, набрав 27 очков. Первым идёт костромской «Спартак» (28 очков), третьим — «Урал» (24). «Шинник» располагается на 10-й строчке с 17 очками.