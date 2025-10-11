Скидки
Испания — Грузия. Прямая трансляция
21:45 Мск
Главная Футбол Новости

Дмитрий Черышев: сборная России не потеряла лицо даже в период отстранения

Дмитрий Черышев: сборная России не потеряла лицо даже в период отстранения
Российский тренер Дмитрий Черышев высказался о товарищеском матче национальной команды с Ираном (2:1).

Товарищеские матчи (сборные) — 2025 . Товарищеские матчи
10 октября 2025, пятница. 20:00 МСК
Россия
Окончен
2 : 1
Иран
1:0 Воробьёв – 22'     1:1 Хоссеинзаде – 48'     2:1 Батраков – 70'    

«Здорово, когда сборная России играет на разных стадионах. Самое главное, что болельщики будут больше интересоваться таким видом спорта, как футбол. С Ираном получился интересный матч, ведь это хороший и сильный соперник. Честно говоря, я не столько ждал матча, сколько ждал, что будет собой представлять игра сборной России. Наша национальная команда играла с сильным соперником, который является постоянным участником чемпионата мира. Было приятно смотреть на то, что наша сборная не потеряла лицо даже в период отстранения. Мы всё равно находимся на хорошем уровне футбола. Это и подтверждает РПЛ, где сейчас высокая конкуренция в верхней части турнирной таблицы», — сказал Черышев в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Владиславом Кругловым.

Волгоград заслуживает стать базовым городом сборной России. Такого отклика нет нигде
Волгоград заслуживает стать базовым городом сборной России. Такого отклика нет нигде

