Скидки
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynuEVrG
3х500 ₽
Реклама 18+
ООО «Фортуна». ИНН: 6164205110
erid: 2Ranym3MDvH
Эфир Матч-центр Новости Топ-матчи Видео Легенды Чемпионата Рейтинг букмекеров
Показать ещё Все новости
Все новости
Испания — Грузия. Прямая трансляция
Реклама
О рекламодателе
ООО «ОККО»
ИНН: 7814665871
2Ranyo4Qrzk
Смотреть трансляцию
21:45 Мск
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Футбол Новости

Кисляк рассказал, что не слышал о Челестини до слухов о назначении тренера в ЦСКА

Кисляк рассказал, что не слышал о Челестини до слухов о назначении тренера в ЦСКА
Комментарии

Полузащитник ЦСКА Матвей Кисляк рассказал, как узнал о Фабио Челестини до его назначения на пост главного тренера красно-синих.

«Когда начали появляться слухи о его назначении, посмотрел, что он в «Базеле» был, впервые за семь лет привёл команду к чемпионству. А до этого не слышал о нём», — приводит слова Кисляка «РИА Новости Спорт».

Московский клуб объявил о назначении Челестини на пост главного тренера команды 20 июня. Контракт со швейцарским специалистом подписан на два года с возможностью продления ещё на сезон.

Челестини возглавлял «Базель» с октября 2023 года по лето 2025 года. Под его руководством команда выиграла чемпионат и Кубок Швейцарии.

Материалы по теме
Сафонов — о Кисляке и Батракове: неправильно ехать в Европу ради Европы

Первый обладатель Кубка УЕФА из России:

Комментарии
Новости. Футбол
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2025
Приложение для Android