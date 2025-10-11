Кисляк рассказал, что не слышал о Челестини до слухов о назначении тренера в ЦСКА

Полузащитник ЦСКА Матвей Кисляк рассказал, как узнал о Фабио Челестини до его назначения на пост главного тренера красно-синих.

«Когда начали появляться слухи о его назначении, посмотрел, что он в «Базеле» был, впервые за семь лет привёл команду к чемпионству. А до этого не слышал о нём», — приводит слова Кисляка «РИА Новости Спорт».

Московский клуб объявил о назначении Челестини на пост главного тренера команды 20 июня. Контракт со швейцарским специалистом подписан на два года с возможностью продления ещё на сезон.

Челестини возглавлял «Базель» с октября 2023 года по лето 2025 года. Под его руководством команда выиграла чемпионат и Кубок Швейцарии.

