Напряжение между сборной Франции и «Реалом» возрастает из-за травмы Мбаппе — Marca
«Реал» недоволен травмой лодыжки, полученной Килианом Мбаппе в эту пятницу во время игры за сборную Франции с командой Азербайджана. Нападающий и раньше получал травму лодыжки, из-за которой ему пришлось сократить тренировки на протяжении всей недели. Однако вчера он провёл на поле более 80 минут, прежде чем был заменён.
ЧМ-2026 — Европа . Группа D. 3-й тур
10 октября 2025, пятница. 21:45 МСК
Франция
Окончен
3 : 0
Азербайджан
1:0 Мбаппе – 45+2' 2:0 Рабьо – 69' 3:0 Товен – 84'
«В «Реале» не было ничего, что могло бы напоминать соглашение о количестве минут, которые Мбаппе должен провести за сборную Франции, но удивительно, что он отыграл почти весь матч», — приводит слова представителей клуба Marca.
Матч между сборными Франции и Азербайджана прошёл на стадионе «Парк де Пренс» 10 октября. Победу со счётом 3:0 одержали хозяева поля. Мбаппе в этой встрече отметился одним забитым мячом.
