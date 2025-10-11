Напряжение между сборной Франции и «Реалом» возрастает из-за травмы Мбаппе — Marca

«Реал» недоволен травмой лодыжки, полученной Килианом Мбаппе в эту пятницу во время игры за сборную Франции с командой Азербайджана. Нападающий и раньше получал травму лодыжки, из-за которой ему пришлось сократить тренировки на протяжении всей недели. Однако вчера он провёл на поле более 80 минут, прежде чем был заменён.

«В «Реале» не было ничего, что могло бы напоминать соглашение о количестве минут, которые Мбаппе должен провести за сборную Франции, но удивительно, что он отыграл почти весь матч», — приводит слова представителей клуба Marca.

Матч между сборными Франции и Азербайджана прошёл на стадионе «Парк де Пренс» 10 октября. Победу со счётом 3:0 одержали хозяева поля. Мбаппе в этой встрече отметился одним забитым мячом.