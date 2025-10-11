«Коллеги с радостью согласились». Митрофанов — о работе судей из Европы на матчах России

Генеральный секретарь Российского футбольного союза (РФС) Максим Митрофанов высказался о работе европейских судей на матчах сборной России. На матче национальной команды с Ираном (2:1) была задействована бригада арбитров из Черногории во главе с Николой Дабановием. Эта же бригада будет работать на товарищеской игре с Боливией.

— Кажется, впервые за время отстранения на матчах сборной России будет работать европейская бригада арбитров.

— Это работа с судейским корпусом ФИФА и УЕФА. Коллеги с радостью согласились. Мы им благодарны. Хорошие матчи для европейских арбитров — это важная практика. Это ежедневная работа, — сказал Митрофанов в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Ильёй Никульниковым.

Материалы по теме В РФС сообщили о желании провести четыре матча сборной в 2026 году

Как сборная России играет при Карпине: