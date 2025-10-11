Скидки
Испания — Грузия. Прямая трансляция
Смотреть трансляцию
21:45 Мск
«Коллеги с радостью согласились». Митрофанов — о работе судей из Европы на матчах России

Аудио-версия:
Генеральный секретарь Российского футбольного союза (РФС) Максим Митрофанов высказался о работе европейских судей на матчах сборной России. На матче национальной команды с Ираном (2:1) была задействована бригада арбитров из Черногории во главе с Николой Дабановием. Эта же бригада будет работать на товарищеской игре с Боливией.

Товарищеские матчи (сборные) — 2025 . Товарищеские матчи
10 октября 2025, пятница. 20:00 МСК
Россия
Окончен
2 : 1
Иран
1:0 Воробьёв – 22'     1:1 Хоссеинзаде – 48'     2:1 Батраков – 70'    

— Кажется, впервые за время отстранения на матчах сборной России будет работать европейская бригада арбитров.
— Это работа с судейским корпусом ФИФА и УЕФА. Коллеги с радостью согласились. Мы им благодарны. Хорошие матчи для европейских арбитров — это важная практика. Это ежедневная работа, — сказал Митрофанов в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Ильёй Никульниковым.

В РФС сообщили о желании провести четыре матча сборной в 2026 году

Как сборная России играет при Карпине:

