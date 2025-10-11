Дмитрий Черышев: «Спартак» колбасит — внутри клуба не хватает спокойствия

Бывший российский футболист Дмитрий Черышев высказался о результатах и атмосфере в московском «Спартаке».

«Нужно как можно меньше заострять внимание на «Спартаке». Мы все понимаем, что это народная команда, о которой постоянно говорят. При Романцеве и Бескове клуб ставил задачу только чемпионства, а сейчас «Спартак» колбасит. Мне кажется, внутри клуба не хватает немного спокойствия», — сказал Черышев в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Владиславом Кругловым.

После 11 сыгранных туров РПЛ «Спартак» занимает шестое место в турнирной таблице, имея в своём активе 18 очков. В следующем туре красно-белые примут на своём поле «Ростов».