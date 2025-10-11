Николай Наумов: Жерсон растерялся в России, ему во всём трудно

Бывший президент «Локомотива» Николай Наумов заявил, что бразильский полузащитник «Зенита» Жерсон не смог адаптироваться в России.

«К сожалению, с бразильскими футболистами часто так бывает, что они не могут адаптироваться к нашей жизни. Жерсон — один из примеров. Ошибиться в таком случае очень легко, но я бы не стал винить селекционную службу «Зенита». Жерсон — сильный футболист, но он не сумел адаптироваться и растерялся, поэтому ему во всём трудно. На бразильца влияет всё: питание, погода и образ жизни. Кто-то легко это преодолевает, как тот же Дуглас Сантос, который играл в Европе и сейчас прекрасно чувствует себя в «Зените». А кто-то, как Жерсон, не может адаптироваться. Конечно, это ошибка, но в том плане, что никто не мог подумать, что он не сможет адаптироваться к нашим условиям», — сказал Наумов в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Владиславом Кругловым.

В этом сезоне Жерсон провёл за петербургский клуб шесть матчей, не отметился результативными действиями.