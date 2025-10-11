Скидки
Испания — Грузия. Прямая трансляция
21:45 Мск
Матч-центр:
Мбаппе прошёл обследование в Мадриде, игроку удалось избежать серьёзной травмы — Родригес

Мбаппе прошёл обследование в Мадриде, игроку удалось избежать серьёзной травмы — Родригес
Комментарии

Нападающий мадридского «Реала» Килиан Мбаппе прошёл медицинское обследование в Мадриде после того, как покинул расположение сборной Франции по причине повреждения голеностопа. Наличие серьёзной травмы у 26-летнего футболиста исключено. Он сможет тренироваться со «сливочными» на следующей неделе. Об этом сообщает журналист Арахна Родригес на своей странице в социальной сети X.

Ранее Федерация футбола Франции (FFF) проинформировала, что Мбаппе не отправится с национальной командой в Рейкьявик на матч с Исландией, который состоится в понедельник, 13 октября. Нападающий травмировал голеностоп в игре квалификации к чемпионату мира 2026 года с Азербайджаном (3:0).

