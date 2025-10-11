Футболиста арестовали после матча, где он забил семь мячей

Бразильский футболист клуба «Финнкурд», выступающего в пятом дивизионе чемпионата Финляндии, Джонатан Геррейро оказался в центре скандала. Оказалось, игрока подозревают в организации договорных матчей, сообщает Corriere della Sera.

На выходных форвард принёс победу своей команде в очередном матче чемпионата (8:1). Почти все голы в игре на его счету (7). Но вместо восторженных фанатов героя встретили сотрудники полиции. Они вышли прямо на поле.

В итоге Геррейро арестовали. А его «Финнкурд» остался не только без форварда и капитана, но и без тренера, так как бразилец совмещал и эту должность в клубе.