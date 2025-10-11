Мелёхин хотел бы сыграть вместе со Смоловым и Дзюбой в сборной России

Защитник сборной России и «Ростова» Виктор Мелёхин ответил, кого из опытных футболистов он хотел бы видеть в национальной команде.

«Думаю, Фёдора Смолова и Артёма Дзюбу. То, что Фёдор сейчас без клуба, не удивляет. Он сам знает, что для него лучше. Мне кажется, физически он готов и может выступать на самом высоком уровне. Поэтому, думаю, это больше его желание.

Правильно подметили, что в сборной играют достаточно молодые игроки и где-то может не хватать опыта. Но молодые все — голодные и хотят побеждать», — приводит слова Мелёхина «РИА Новости Спорт».

Смолов провёл 45 матчей за взрослую сборную России, в которых отметился 16 голами и четырьмя результативными передачами. Последний раз 35-летний нападающий играл в национальной команде в 2021 году. Дзюба принял участие в 56 матчах за сборную России, где забил 31 гол и сделал 16 ассистов. На текущий момент последняя игра 37-летнего форварда в национальной команде прошла в марте 2025 года.

