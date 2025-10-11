«Зенит» поздравил бывшего главного тренера с присвоением почётного звания

Петербургский «Зенит» и академия клуба поздравили Анатолия Давыдова с присвоением звания «Заслуженный тренер России», сообщается в телеграм-канале «Газпром»-Академии.

«Анатолий Викторович, поздравляем Вас от всей души и благодарим за неоценимый вклад в развитие и подготовку юных футболистов!» — говорится в сообщении.

Приказ о присвоении бывшему главному тренеру «Зенита» почётного удостоверения ранее подписал министр спорта Российской Федерации Михаил Дегтярёв.

Давыдову 71 год, он работал в тренерском штабе «Зенита», был главным тренером команды в 1999-2000 годах, а также в 2009 году. Также Давыдов возглавлял «Томь» и «Зенит-2», после чего перешёл на должность директора академии петербургского клуба.