Бруну Фернандеш ответил на вопрос о будущем в «Манчестер Юнайтед»

Полузащитник и капитан «Манчестер Юнайтед» Бруну Фернандеш рассказал, что счастлив выступать в составе «красных дьяволов», отвечая на вопрос о будущем в клубе.

«Я счастлив здесь. Иначе я бы не остался.… Мне нравится наслаждаться моментом.

Переезд в Саудовскую Аравию? Такой сценарий невозможно представить, потому что со мной больше ничего такого не обсуждалось», — приводит слова Фернандеша журналист Фабрицио Романо на своей странице в социальной сети X.

Ранее СМИ сообщали, что саудовские клубы, скорее всего, попытаются вновь приобрести Фернандеша в январе после неудачи летом.

Полузащитник выступает в составе «Манчестер Юнайтед» с зимы 2020 года. За этот период Бруну принял участие в 298 матчах во всех турнирах, в которых он отметился 100 голами и 86 результативными передачами. Действующее трудовое соглашение игрока с клубом рассчитано до лета 2027 года. Согласно информации, представленной на портале Transfermarkt, рыночная стоимость футболиста составляет € 50 млн.

