Испания — Грузия. Прямая трансляция
Смотреть трансляцию
21:45 Мск
Главная Футбол Новости

Жоан Гарсия: с моим коленом всё в порядке, всё очень хорошо

Комментарии

24-летний испанский вратарь «Барселоны» Жоан Гарсия рассказал о состоянии своего здоровья после травмы, полученной в концовке матча Ла Лиги с «Овьедо» (1:3) 25 сентября.

Испания — Примера . 6-й тур
25 сентября 2025, четверг. 22:30 МСК
Овьедо
Овьедо
Окончен
1 : 3
Барселона
Барселона
1:0 Рейна – 33'     1:1 Гарсия – 56'     1:2 Левандовски – 70'     1:3 Араухо – 88'    

«Моё возвращение? Осталось около месяца, посмотрим, как пойдут дела… С моим коленом всё в порядке, всё очень хорошо», — приводит слова Гарсии Фабрицио Романо в своём аккаунте в социальной сети Х.

В нынешнем сезоне голкипер провёл за свой клуб семь матчей во всех турнирах.

26 октября «Барселоне» предстоит встретиться с мадридским «Реалом» на стадионе «Сантьяго Бернабеу». После восьми сыгранных туров «Барселона» расположилась на второй строчке турнирной таблицы чемпионата с 19 очками. «Реал» занимает первое место, набрав 21 очко.

Испания — Примера . 10-й тур
26 октября 2025, воскресенье. 18:15 МСК
Реал Мадрид
Мадрид
Не начался
Барселона
Барселона
