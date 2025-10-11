Жоан Гарсия: с моим коленом всё в порядке, всё очень хорошо

24-летний испанский вратарь «Барселоны» Жоан Гарсия рассказал о состоянии своего здоровья после травмы, полученной в концовке матча Ла Лиги с «Овьедо» (1:3) 25 сентября.

«Моё возвращение? Осталось около месяца, посмотрим, как пойдут дела… С моим коленом всё в порядке, всё очень хорошо», — приводит слова Гарсии Фабрицио Романо в своём аккаунте в социальной сети Х.

В нынешнем сезоне голкипер провёл за свой клуб семь матчей во всех турнирах.

26 октября «Барселоне» предстоит встретиться с мадридским «Реалом» на стадионе «Сантьяго Бернабеу». После восьми сыгранных туров «Барселона» расположилась на второй строчке турнирной таблицы чемпионата с 19 очками. «Реал» занимает первое место, набрав 21 очко.