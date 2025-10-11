Жоан Гарсия: с моим коленом всё в порядке, всё очень хорошо
24-летний испанский вратарь «Барселоны» Жоан Гарсия рассказал о состоянии своего здоровья после травмы, полученной в концовке матча Ла Лиги с «Овьедо» (1:3) 25 сентября.
Испания — Примера . 6-й тур
25 сентября 2025, четверг. 22:30 МСК
Овьедо
Овьедо
Окончен
1 : 3
Барселона
Барселона
1:0 Рейна – 33' 1:1 Гарсия – 56' 1:2 Левандовски – 70' 1:3 Араухо – 88'
«Моё возвращение? Осталось около месяца, посмотрим, как пойдут дела… С моим коленом всё в порядке, всё очень хорошо», — приводит слова Гарсии Фабрицио Романо в своём аккаунте в социальной сети Х.
В нынешнем сезоне голкипер провёл за свой клуб семь матчей во всех турнирах.
26 октября «Барселоне» предстоит встретиться с мадридским «Реалом» на стадионе «Сантьяго Бернабеу». После восьми сыгранных туров «Барселона» расположилась на второй строчке турнирной таблицы чемпионата с 19 очками. «Реал» занимает первое место, набрав 21 очко.
Испания — Примера . 10-й тур
26 октября 2025, воскресенье. 18:15 МСК
Реал Мадрид
Мадрид
Не начался
Барселона
Барселона
Кто победит в основное время?
П1
X
П2
Комментарии
