Испания — Грузия. Прямая трансляция
21:45 Мск
Футбол Новости

Дмитрий Черышев объяснил прогресс ЦСКА при Фабио Челестини

Дмитрий Черышев объяснил прогресс ЦСКА при Фабио Челестини
Российский тренер Дмитрий Черышев объяснил, чем обусловлен прогресс ЦСКА при Фабио Челестини. После 11 туров Мир РПЛ красно-синие набрали 24 очка и занимают первое место.

«В российском чемпионате в плане борьбы за чемпионство ещё ничего не ясно, всё только начинается. «Зенит» наберёт свои обороты и очки, а кто-то где-то их потеряет. Единственное, что зимний перерыв даст о себе знать. После зимней спячки начнётся главная борьба за чемпионство.

При этом приятно смотреть на ЦСКА — команда играет в простой футбол, выбегает в быстрые атаки и использует свои моменты. У армейцев правильно выстроена структура игры, ведь они очень строго стараются играть в обороне. Этого очень не хватало ЦСКА раньше, когда в прошлом сезоне команда пропускала бездарные голы. Радует, что у красно-синих заиграли молодые мальчишки, как Кисляк и Глебов. Челестини с ними нашёл общую серединку, поэтому у футболистов есть огонь в глазах. ЦСКА – непростая команда, но сможет ли она выдержать ритм, который преподала всей РПЛ, это вопрос», — сказал Черышев в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Владиславом Кругловым.

Дмитрий Черышев: «Спартак» колбасит — внутри клуба не хватает спокойствия

