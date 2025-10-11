Дмитрий Черышев объяснил прогресс ЦСКА при Фабио Челестини

Российский тренер Дмитрий Черышев объяснил, чем обусловлен прогресс ЦСКА при Фабио Челестини. После 11 туров Мир РПЛ красно-синие набрали 24 очка и занимают первое место.

«В российском чемпионате в плане борьбы за чемпионство ещё ничего не ясно, всё только начинается. «Зенит» наберёт свои обороты и очки, а кто-то где-то их потеряет. Единственное, что зимний перерыв даст о себе знать. После зимней спячки начнётся главная борьба за чемпионство.

При этом приятно смотреть на ЦСКА — команда играет в простой футбол, выбегает в быстрые атаки и использует свои моменты. У армейцев правильно выстроена структура игры, ведь они очень строго стараются играть в обороне. Этого очень не хватало ЦСКА раньше, когда в прошлом сезоне команда пропускала бездарные голы. Радует, что у красно-синих заиграли молодые мальчишки, как Кисляк и Глебов. Челестини с ними нашёл общую серединку, поэтому у футболистов есть огонь в глазах. ЦСКА – непростая команда, но сможет ли она выдержать ритм, который преподала всей РПЛ, это вопрос», — сказал Черышев в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Владиславом Кругловым.

