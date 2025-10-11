Скидки
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynuEVrG
3х500 ₽
Реклама 18+
ООО «Фортуна». ИНН: 6164205110
erid: 2Ranym3MDvH
Эфир Матч-центр Новости Топ-матчи Видео Легенды Чемпионата Рейтинг букмекеров
Показать ещё Все новости
Все новости
Испания — Грузия. Прямая трансляция
Реклама
О рекламодателе
ООО «ОККО»
ИНН: 7814665871
2Ranyo4Qrzk
Смотреть трансляцию
21:45 Мск
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Футбол Новости

В Бельгии сообщили, что Филипп Клеман отказался возглавить «Спартак»

В Бельгии сообщили, что Филипп Клеман отказался возглавить «Спартак»
Комментарии

Бельгийский журналист De Standaard Барт Лаге сообщил, что бывший главный тренер «Монако» Филипп Клеман отказался возглавить московский «Спартак». Ранее Sport24 сообщил, что бельгийский специалист уже провёл беседу со спортивным директором красно-белых Фрэнсисом Кахигао.

«Я связался с агентом Филиппа Клемана. Да, «Спартак» предлагал ему работу, но он отказался. Он продолжает жить в Великобритании, и я думаю, что у него там есть какие-то контакты», — сказал Лаге в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Владиславом Кругловым.

Помимо «Монако», Клеман также тренировал «Генк», «Васланд-Беверен», «Брюгге» и «Рейнджерс».

Материалы по теме
Дмитрий Черышев: «Спартак» колбасит — внутри клуба не хватает спокойствия

Как появился «Спартак»:

Комментарии
Новости. Футбол
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2025
Приложение для Android