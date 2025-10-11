В Бельгии сообщили, что Филипп Клеман отказался возглавить «Спартак»

Бельгийский журналист De Standaard Барт Лаге сообщил, что бывший главный тренер «Монако» Филипп Клеман отказался возглавить московский «Спартак». Ранее Sport24 сообщил, что бельгийский специалист уже провёл беседу со спортивным директором красно-белых Фрэнсисом Кахигао.

«Я связался с агентом Филиппа Клемана. Да, «Спартак» предлагал ему работу, но он отказался. Он продолжает жить в Великобритании, и я думаю, что у него там есть какие-то контакты», — сказал Лаге в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Владиславом Кругловым.

Помимо «Монако», Клеман также тренировал «Генк», «Васланд-Беверен», «Брюгге» и «Рейнджерс».

Как появился «Спартак»: