Матч 13-го тура Первой лиги между «Соколом» и «Уфой» начнётся почти с часовой задержкой

Матч 13-го тура Первой лиги между «Соколом» и «Уфой» начнётся почти на час позже из-за позднего прибытия команды гостей в Саратов, сообщила пресс-служба клуба. Стартовый свисток должен был прозвучать в 14:00 по московскому времени, игра начнётся в 14:55 мск.

«В связи с закрытием аэропорта в Саратове, команда «Уфа» прибыла на игру только сегодня. Ориентировочное начало матча в 15:55 (по местному времени)», — сообщается в телеграм-канале «Сокола».

В 10:03 по московскому времени «Уфа» сообщила, что команда прилетела в Саратов, а также отметила, что начало матча может быть задержано на один час. Это связано с тем, что ночью аэропорт Саратова был закрыт.