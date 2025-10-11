Скидки
Гаттузо исключит четырёх игроков из состава сборной Италии перед матчем с Эстонией

Главный тренер сборной Италии Дженнаро Гаттузо вызвал на октябрьские отборочные матчи чемпионата мира 27 игроков. Однако на матч с Эстонией ему придётся сократить список до 23 фамилий. Ожидается, что Гаттузо исключит из состава четверых игроков: запасного вратаря Алекса Мерета из «Наполи», центрального защитника Диего Копполу из «Брайтона» и дуэт из «Фиорентины» Ханса Николусси Кавилью и Роберто Пикколи, сообщает TUTTOmercatoWEB.

Сборная Италии располагается на втором месте в турнирной таблице отборочной группы I с девятью очками. Команде предстоит сыграть с командами Эстонии (11 октября) и Израиля (14 октября).

Гаттузо: Италия не должна расслабляться — мы должны быть серьёзны
