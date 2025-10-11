Скидки
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynuEVrG
3х500 ₽
Реклама 18+
ООО «Фортуна». ИНН: 6164205110
erid: 2Ranym3MDvH
Эфир Матч-центр Новости Топ-матчи Видео Легенды Чемпионата Рейтинг букмекеров
Показать ещё Все новости
Все новости
Испания — Грузия. Прямая трансляция
Реклама
О рекламодателе
ООО «ОККО»
ИНН: 7814665871
2Ranyo4Qrzk
Смотреть трансляцию
21:45 Мск
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Футбол Новости

Нападающий из Ла Лиги предпочитает переход в «Барселону», а не в «МЮ» — Sport.es

Нападающий из Ла Лиги предпочитает переход в «Барселону», а не в «МЮ» — Sport.es
Аудио-версия:
Комментарии

«Манчестер Юнайтед» проявляет интерес к 21-летнему форварду «Леванте» Карлу Эдуарду Этта Эйонгу. Однако камерунский футболист хочет остаться в чемпионате Испании и предпочёл бы перейти в «Барселону», которая уже проявляла к нему интерес минувшим летом. Об этом сообщает Sport.es.

По информации источника, в свою очередь, руководство «Леванте» рассчитывает, что какой-либо клуб из Англии заплатит € 30 млн за Эйонга по пункту о досрочном расторжении контракта. При этом особенность трудового соглашения нападающего делает его продажу практически гарантированной, если поступит предложение в размере € 15 млн.

В нынешнем сезоне Эйонг принял участие в семи матчах Ла Лиги, в которых отметился четырьмя голами и тремя результативными передачами. Действующее трудовое соглашение игрока с клубом рассчитано до лета 2029 года. Согласно информации, представленной на портале Transfermarkt, рыночная стоимость футболиста составляет € 20 млн.

Материалы по теме
«Манчестер Юнайтед» и «Тоттенхэм» могут побороться за нападающего из Ла Лиги — FI

Почему «Барселона» — больше, чем клуб:

Комментарии
Новости. Футбол
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2025
Приложение для Android