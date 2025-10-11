Нападающий из Ла Лиги предпочитает переход в «Барселону», а не в «МЮ» — Sport.es

«Манчестер Юнайтед» проявляет интерес к 21-летнему форварду «Леванте» Карлу Эдуарду Этта Эйонгу. Однако камерунский футболист хочет остаться в чемпионате Испании и предпочёл бы перейти в «Барселону», которая уже проявляла к нему интерес минувшим летом. Об этом сообщает Sport.es.

По информации источника, в свою очередь, руководство «Леванте» рассчитывает, что какой-либо клуб из Англии заплатит € 30 млн за Эйонга по пункту о досрочном расторжении контракта. При этом особенность трудового соглашения нападающего делает его продажу практически гарантированной, если поступит предложение в размере € 15 млн.

В нынешнем сезоне Эйонг принял участие в семи матчах Ла Лиги, в которых отметился четырьмя голами и тремя результативными передачами. Действующее трудовое соглашение игрока с клубом рассчитано до лета 2029 года. Согласно информации, представленной на портале Transfermarkt, рыночная стоимость футболиста составляет € 20 млн.

