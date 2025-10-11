Скидки
21:45 Мск
Главная Футбол Новости

В РФС рассказали подробности нового бана Писарского из-за азартных игр

В РФС рассказали подробности нового бана Писарского из-за азартных игр
Аудио-версия:
Комитет по этике РФС принял решение об увеличении срока дисквалификации футболиста Владимира Писарского на четыре месяца. Генеральный секретарь РФС Максим Митрофанов прокомментировали новый бан игрока.

— Расскажете про историю с новым баном Писарского на четыре месяца?

— Вы знаете, что наши органы ответственные за соблюдение принципов честной игры, ведут постоянную работу по анализу того, какие субъекты футбола принимают участия в ставках на спорт и азартных играх. Это запрещено. Соответственно, в данном случае, я так понимаю, что коллеги установили факт наличия нескольких ставок. В принципе, сам факт регистрации действующего футболиста в беттинговой компании уже вызывает некоторые вопросы. Учитывая, что это вам запрещено — вы для чего это делаете? Чтоб просто пойти зарегистрироваться? Хорошо. Человек непросто зарегистрировался, а сделал ставку на результат. Это было подтверждено единым регулятором азартных игр. Дальше комитет рассматривал этот вопрос, — сказал Митрофанов в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Ильёй Никульниковым.

Дисквалифицированный за ставки Писарский подал апелляцию в CAS
