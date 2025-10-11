В «Уфе» отреагировали на сдвиг начала времени матча в Саратове

Спортивный директор «Уфы» Анзор Саная отреагировал на сдвиг начала времени матча 14-го тура Лиги Pari с «Соколом» в Саратове. Стартовый свисток должен был прозвучать в 14:00 по московскому времени.

«Как вы понимаете, кроме того, чтобы добраться, всем нужно было прийти в чувство. Постараемся прийти в чувство, собраться и добраться вовремя. Уже матч покажет, сильно ли эта ситуация повлияет на команду и довольны ли мы, что матч перенесли на попозже. Мы будем готовиться», — сказал Саная в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Владиславом Кругловым.

В 10:03 по московскому времени «Уфа» сообщила, что команда прилетела в Саратов, а также отметила, что начало матча может быть задержано на один час.

