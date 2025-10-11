Игорь Колыванов: от сборной Ирана в матче с Россией ждали другого

Экс-игрок московского «Динамо», сборной СССР и России Игорь Колыванов прокомментировал результат товарищеского матча с Ираном, а также высказал мнение относительно следующего соперника сборной.

«Получилась достойная игра и хороший матч. Возможно, от сборной Ирана ждали другого: что они будут высоко прессинговать и сильно давить, но мы увидели, что наша команда контролировала практически весь матч ход игры и забила хорошие голы. А также приятно, что вышла наша молодёжь, которая играла с хорошим настроением. Порадовали! Что касается эпизода с Мелёхиным, возможно, футболист Ирана сыграл на эмоциях или перегорел. Сборная Боливии — тоже хороший соперник, всё-таки в Южной Америке умеют играть в футбол. Там более техничные и быстрые футболисты, которые лучше работают с мячом, чем иранцы. Боливия прилично играет в Латинской Америке, поэтому сборную России ждёт интересный матч», — сказал Колыванов в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Владиславом Кругловым.