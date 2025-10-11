Скидки
Испания — Грузия. Прямая трансляция
21:45 Мск
Главная Футбол Новости

Игорь Колыванов: от сборной Ирана в матче с Россией ждали другого

Аудио-версия:
Экс-игрок московского «Динамо», сборной СССР и России Игорь Колыванов прокомментировал результат товарищеского матча с Ираном, а также высказал мнение относительно следующего соперника сборной.

Товарищеские матчи (сборные) — 2025 . Товарищеские матчи
10 октября 2025, пятница. 20:00 МСК
Россия
Окончен
2 : 1
Иран
1:0 Воробьёв – 22'     1:1 Хоссеинзаде – 48'     2:1 Батраков – 70'    

«Получилась достойная игра и хороший матч. Возможно, от сборной Ирана ждали другого: что они будут высоко прессинговать и сильно давить, но мы увидели, что наша команда контролировала практически весь матч ход игры и забила хорошие голы. А также приятно, что вышла наша молодёжь, которая играла с хорошим настроением. Порадовали! Что касается эпизода с Мелёхиным, возможно, футболист Ирана сыграл на эмоциях или перегорел. Сборная Боливии — тоже хороший соперник, всё-таки в Южной Америке умеют играть в футбол. Там более техничные и быстрые футболисты, которые лучше работают с мячом, чем иранцы. Боливия прилично играет в Латинской Америке, поэтому сборную России ждёт интересный матч», — сказал Колыванов в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Владиславом Кругловым.

Товарищеские матчи (сборные) — 2025 . Товарищеские матчи
14 октября 2025, вторник. 20:00 МСК
Россия
Не начался
Боливия
