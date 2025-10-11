«Бавария» может усилить оборону защитником из клуба АПЛ — Sport Bild

«Бавария» нацелилась на центрального защитника «Ноттингем Форест» Мурилло. Интерес к 23-летнему футболисту также проявляет «Челси». Об этом сообщает Sport Bild.

По информации источника, игрок оценивается в € 55 млн. Это означает, что немецкому гранду сначала придётся продать футболистов, чтобы приобрести Мурилло.

Подчёркивается, что ранее бразильского защитника уже пытался купить мадридский «Реал».

Футболист выступает в составе английской команды с лета 2023 года. В нынешнем сезоне Мурилло принял участие в пяти матчах во всех турнирах, в которых он не отметился результативными действиями. Трудовое соглашение игрока с клубом рассчитано до лета 2029 года.

