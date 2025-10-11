Марк Гиу — о «Барселоне»: я мог бы играть чуть больше

19-летний испанский нападающий «Челси» Марк Гиу высказался о своём выступлении в составе «Барселоны».

«Честно говоря, я мог бы играть чуть больше, но уже было видно, что у клуба другие планы. Был Левандовски, и они только что подписали Витора Роке. Было ясно, что мне там не место. Единственный раз, когда я разговаривал с Фликом, он просто сказал, что желает мне удачи. Я бы хотел, чтобы тренер позвонил мне, но этого не произошло. В конце концов я понял, что ситуация мне не подходит, и решил уйти», — сказал Гиу в интервью TV3.

Марк Гиу перешёл из «Барселоны» в «Челси» в сентябре 2025 года за € 8 млн. В нынешнем сезоне игрок провёл четыре матча во всех турнирах за клуб и отметился одним забитым голом.