Испания — Грузия. Прямая трансляция
Смотреть трансляцию
21:45 Мск
Главная Футбол Новости

Мостовой: товарищеские матчи сборной России надоели — хочется игр, где «коленки трясутся»

Бывший футболист сборной России Александр Мостовой заявил, что ему надоело наблюдать за товарищескими матчами национальной команды. Вчера, 10 октября, Россия обыграла Иран в Волгограде со счётом 2:1.

Товарищеские матчи (сборные) — 2025 . Товарищеские матчи
10 октября 2025, пятница. 20:00 МСК
Россия
Окончен
2 : 1
Иран
1:0 Воробьёв – 22'     1:1 Хоссеинзаде – 48'     2:1 Батраков – 70'    

«Мне немножко товарищеские матчи сборной надоели и приелись. Уже не вижу азарта. Когда ты на протяжении трёх лет играешь одни товарищеские игры с заведомо слабыми соперниками, хочется посмотреть, когда коленки трясутся, голова кружится, когда понимаешь, что, если проиграешь, не попадёшь на какой-то турнир. В этом состоянии хочется увидеть нашу сборную.

95% товарищеских матчей мы играем дома. Даже Иран создавал достаточно проблем сборной. Не забей тогда Батраков — так и закончили бы 1:1. Альтернативы таким матчам нет. А представьте, что на месте таких встреч была игра какого-нибудь отборочного цикла, где у тебя запара, нет расширенного списка, нервы. Вот это хочется испытать — то, что проходили мы всю жизнь (смеётся). А так — сыграли и сыграли. Я спокойно отношусь к этому. Единственный плюс — соперники стали посильнее», — сказал Мостовой в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Николаем Барановым.

14 октября сборная России проведёт товарищеский матч с Боливией на московской «ВТБ Арене», начало — в 20:00.

Товарищеские матчи (сборные) — 2025 . Товарищеские матчи
14 октября 2025, вторник. 20:00 МСК
Россия
Не начался
Боливия
Комментарии
