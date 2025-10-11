Скидки
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynuEVrG
3х500 ₽
Реклама 18+
ООО «Фортуна». ИНН: 6164205110
erid: 2Ranym3MDvH
Эфир Матч-центр Новости Топ-матчи Видео Легенды Чемпионата Рейтинг букмекеров
Показать ещё Все новости
Все новости
Испания — Грузия. Прямая трансляция
Реклама
О рекламодателе
ООО «ОККО»
ИНН: 7814665871
2Ranyo4Qrzk
Смотреть трансляцию
21:45 Мск
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Футбол Новости

«Барселона» в ярости на сборную Испании из-за травмы Ольмо — AS

«Барселона» в ярости на сборную Испании из-за травмы Ольмо — AS
Аудио-версия:
Комментарии

«Барселона» крайне недовольна и возмущена отношением сборной Испании к полузащитнику Даниэлю Ольмо, получившему мышечную травму в расположении национальной команды. Об этом сообщает AS.

По информации источника, каталонскому клубу не понравилось, что «Фурия Роха» не предоставила футболисту отдых, несмотря на предоставление медицинского отчёта, в котором было указано наличие у него мышечной усталости.

Подчёркивается, что сборная Испании отпустила защитника мадридского «Реала» Дина Хёйсена, предоставившего практически аналогичный отчёт. Однако в случае с Ольмо главный тренер сборной Испании Луис де ла Фуэнте предпочёл не делать этого.

Также в «Барселоне» не понимают позицию самого полузащитника, стремившегося принимать участие в тренировках, несмотря на неоптимальную форму. В клубе считают, что Ольмо не смог «считать все сигналы, которые ему посылало тело, возможно, из-за страха не поехать на чемпионат мира 2026 года».

Материалы по теме
Официально
У Ольмо обнаружили травму в сборной Испании, игрок возвращается в Барселону

Почему «Барселона» — больше, чем клуб:

Комментарии
Новости. Футбол
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2025
Приложение для Android