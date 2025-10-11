«Барселона» в ярости на сборную Испании из-за травмы Ольмо — AS

«Барселона» крайне недовольна и возмущена отношением сборной Испании к полузащитнику Даниэлю Ольмо, получившему мышечную травму в расположении национальной команды. Об этом сообщает AS.

По информации источника, каталонскому клубу не понравилось, что «Фурия Роха» не предоставила футболисту отдых, несмотря на предоставление медицинского отчёта, в котором было указано наличие у него мышечной усталости.

Подчёркивается, что сборная Испании отпустила защитника мадридского «Реала» Дина Хёйсена, предоставившего практически аналогичный отчёт. Однако в случае с Ольмо главный тренер сборной Испании Луис де ла Фуэнте предпочёл не делать этого.

Также в «Барселоне» не понимают позицию самого полузащитника, стремившегося принимать участие в тренировках, несмотря на неоптимальную форму. В клубе считают, что Ольмо не смог «считать все сигналы, которые ему посылало тело, возможно, из-за страха не поехать на чемпионат мира 2026 года».

