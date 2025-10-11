Дмитрий Черышев: пример «Балтики» говорит о том, что у нас есть свои тренеры

Российский тренер Дмитрий Черышев высказался об игре калининградской «Балтики» под руководством Андрея Талалаева в нынешнем сезоне. После 11 туров Мир Российской Премьер-Лиги команда занимает пятое место в таблице, набрав 20 очков.

«Балтике» до конца сезона будет сложно выдержать тот ритм, который задали с 1-го тура, тем более несколько туров они находились в лидерах РПЛ. Команда показывает очень интересный и уверенный футбол, Андрей создал такую атмосферу для футболистов. Это говорит о том, что у нас есть свои тренеры и появляются талантливые молодые футболисты. Понятно, что мы вдали от международных матчей, но хотелось бы как можно быстрее вернуться, чтобы был ещё больший азарт и огонь в глазах у игроков», — сказал Черышев в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Владиславом Кругловым.