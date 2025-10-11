Агент Александра Головина рассказал о состоянии здоровья игрока «Монако»

Агент Александр Клюев, представляющий интересы полузащитника «Монако» Александра Головина, рассказал о состоянии здоровья игрока. С середины сентября российский футболист восстанавливается от травмы подколенного сухожилия.
«Состояние здоровья Головина хорошее. У Саши всё в порядке. Да, он будет готовиться к предстоящей игре с «Анже» в чемпионате Франции», — сказал Клюев в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Николаем Барановым.
Монегаски встретятся с «Анже» в матче 8-го тура французской Лиги 1. Игра состоится в субботу, 18 октября.
В нынешнем сезоне Головин принял участие в трёх матчах чемпионата Франции, в которых не отметился результативными действиями.
