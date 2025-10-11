Скидки
Вахби Хазри критикует Акора Адамса после слухов о психологическом насилии

Вахби Хазри критикует Акора Адамса после слухов о психологическом насилии
Бывший игрок «Монпелье», «Ренна» и сборной Туниса Вахби Хазри раскритиковал нигерийского нападающего «Севильи» Акора Адамса после появившихся слухов о психологическом давлении на игрока во время выступления за «Монпелье».

«Просто невероятно говорить и слышать такие оскорбления, это серьёзно. Не знаю, через что ему пришлось пройти, но этот парень провёл все матчи и, может быть, трижды выходил на замену. Желаю ему всего наилучшего, ничего против него не имею. Но он слишком легко об этом говорит, если дела были действительно так плохи», — приводит слова Хазри RMC.

На этой неделе испанская пресса сообщила, что Акор Адамс якобы подвергался психологическому насилию во время своего пребывания в «Монпелье». По сообщениям, некоторые опытные игроки требовали, чтобы его место в стартовом составе отдали другому игроку команды.

Вахби Хазри ответил на критику своего избыточного веса
