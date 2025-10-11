«Аль-Ахли» готов заплатить £ 300 млн за переход Винисиуса — indykalia News

«Аль-Ахли» находится в прямых переговорах с мадридским «Реалом» относительно возможного трансфера нападающего Винисиуса Жуниора. Об этом сообщает indykalia News на своей странице в социальной сети X.

По информации источника, саудовский клуб намерен предложить «сливочным» £ 300 млн (€ 345 млн) за переход 25-летнего футболиста. Это может произойти, если Винисиус не договорится с «Реалом» о продлении контракта, заканчивающегося 30 июня 2027 года. В таком случае вероятен переход бразильского игрока в «Аль-Ахли» летом 2026 года.

Минувшим летом СМИ сообщали, что Винисиус и «Королевский клуб» не смогли договориться об условиях нового трудового соглашения.

В нынешнем сезоне нападающий принял участие в 16 матчах во всех турнирах, в которых он отметился шестью голами и пятью результативными передачами. Согласно информации, представленной на портале Transfermarkt, рыночная стоимость футболиста составляет € 150 млн.

Самый дорогой трансфер в истории футбола: