Скидки
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynuEVrG
3х500 ₽
Реклама 18+
ООО «Фортуна». ИНН: 6164205110
erid: 2Ranym3MDvH
Эфир Матч-центр Новости Топ-матчи Видео Легенды Чемпионата Рейтинг букмекеров
Показать ещё Все новости
Все новости
Испания — Грузия. Прямая трансляция
Реклама
О рекламодателе
ООО «ОККО»
ИНН: 7814665871
2Ranyo4Qrzk
Смотреть трансляцию
21:45 Мск
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Футбол Новости

Игорь Колыванов: у Станковича есть характер, его задача — до зимы дать результат

Игорь Колыванов: у Станковича есть характер, его задача — до зимы дать результат
Аудио-версия:
Комментарии

Экс-игрок московского «Динамо», сборной СССР и России Игорь Колыванов высказался относительно главного тренера московского «Спартака» Деяна Станковича.

«Станковичу психологически непросто, но «Спартак» — большой клуб, где все тренеры понимают, куда они идут. За последние годы там проработало много разных специалистов, особенно иностранных, но никто больше двух лет не задерживался. Станкович прекрасно понимает, что результаты команды не устраивают ни клуб, ни болельщиков, ни его самого. Но у него есть характер, поэтому новости о возможном назначении другого тренера он переборет. Его главная задача — до зимы дать какой-то результат. Понятно, что это непросто, но у Станковича были все шансы, чтобы «Спартак» не находился в таком положении, — в него же поверили и продлили контракт», — сказал Колыванов в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Владиславом Кругловым.

Материалы по теме
«Не хочу, чтобы Станковича уволили». Пятибратов проанализировал проблемы «Спартака»
Комментарии
Новости. Футбол
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2025
Приложение для Android