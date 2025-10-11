Вахания выделил двух футболистов в составе сборной Ирана

Крайний защитник сборной России и «Ростова» Илья Вахания отреагировал на слова главного тренера иранской национальной команды Амира Галенои, сказавшего, что Россия могла бы войти в топ-20 рейтинга ФИФА. Также футболист назвал двух игроков соперника, которых он выделил бы.

«Очень приятно это слышать. Сам оценить не могу, это лучше делать ему, потому что все команды, с которыми мы играли, были хорошими и интересными. Мы всем навязываем свой футбол

В сборной Ирана мог бы выделить Мехди Тареми и Мохаммада Мохеби. Мохеби очень сильный физически, очень быстрый, техничный, против него тяжело играть. Тареми — тоже футболист с хорошим набором качеств», — сказал Вахания «РИА Новости Спорт».

В пятницу, 10 октября, сборная России победила Иран со счётом 2:1 в товарищеском матче. На текущий момент российская национальная команда находится на 33-й строчке рейтинга ФИФА. Иран занимает 21-е место в этом списке. Команда Галенои прошла квалификацию на чемпионат мира 2026 года.

Тареми и Мохеби провели на поле всё время матча с Россией.

