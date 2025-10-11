Скидки
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynuEVrG
3х500 ₽
Реклама 18+
ООО «Фортуна». ИНН: 6164205110
erid: 2Ranym3MDvH
Эфир Матч-центр Новости Топ-матчи Видео Легенды Чемпионата Рейтинг букмекеров
Показать ещё Все новости
Все новости
Испания — Грузия. Прямая трансляция
Реклама
О рекламодателе
ООО «ОККО»
ИНН: 7814665871
2Ranyo4Qrzk
Смотреть трансляцию
21:45 Мск
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Футбол Новости

Вахания выделил двух футболистов в составе сборной Ирана

Вахания выделил двух футболистов в составе сборной Ирана
Аудио-версия:
Комментарии

Крайний защитник сборной России и «Ростова» Илья Вахания отреагировал на слова главного тренера иранской национальной команды Амира Галенои, сказавшего, что Россия могла бы войти в топ-20 рейтинга ФИФА. Также футболист назвал двух игроков соперника, которых он выделил бы.

«Очень приятно это слышать. Сам оценить не могу, это лучше делать ему, потому что все команды, с которыми мы играли, были хорошими и интересными. Мы всем навязываем свой футбол

В сборной Ирана мог бы выделить Мехди Тареми и Мохаммада Мохеби. Мохеби очень сильный физически, очень быстрый, техничный, против него тяжело играть. Тареми — тоже футболист с хорошим набором качеств», — сказал Вахания «РИА Новости Спорт».

В пятницу, 10 октября, сборная России победила Иран со счётом 2:1 в товарищеском матче. На текущий момент российская национальная команда находится на 33-й строчке рейтинга ФИФА. Иран занимает 21-е место в этом списке. Команда Галенои прошла квалификацию на чемпионат мира 2026 года.

Тареми и Мохеби провели на поле всё время матча с Россией.

Товарищеские матчи (сборные) — 2025 . Товарищеские матчи
10 октября 2025, пятница. 20:00 МСК
Россия
Окончен
2 : 1
Иран
1:0 Воробьёв – 22'     1:1 Хоссеинзаде – 48'     2:1 Батраков – 70'    
Материалы по теме
Игорь Колыванов: от сборной Ирана в матче с Россией ждали другого

Как сборная России играет при Карпине:

Комментарии
Новости. Футбол
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2025
Приложение для Android