Дмитрий Черышев: правильно, что «Локомотив» доверяет Михаилу Галактионову

Российский тренер Дмитрий Черышев считает, что «Локомотив» сделал правильно, доверившись Михаилу Галактионову, возглавляющему железнодорожников с ноября 2022 года. После 11 туров Мир РПЛ московская команда набрала 23 очка и занимает второе место.

«Правильно, что «Локомотив» доверяет Галактионову. Вспомните, как только он пришёл в команду, её трясло. Никто не дёргался и ему дали спокойно работать, а он подобрал хороших футболистов, и у него заиграли молодые ребята. Сейчас в «Локомотиве» хорошая сыгранность и обстановка, всё это даёт результат», — сказал Черышев в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Владиславом Кругловым.

