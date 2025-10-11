Конате не примет участие в матче с Исландия — Франция

26 –летний центральный защитник «Ливерпуля» и сборной Франции Ибрагима Конате не примет участие в матче своей сборной с Исландией, сообщает L'Équipe.

Футболиста всё ещё беспокоит четырёхглавая мышца бедра, поэтому он вернётся в клуб в ближайшие часы, в то время как остальная часть команды вылетит в Рейкьявик.

10 октября сборная Франции одержала победу над Азербайджаном в матче 3-го тура отбора на чемпионат мира – 2026 со счётом 3:0. 13 октября французам предстоит встретиться с командой Исландии. Игра пройдёт на стадионе «Лаугардалсвёллур» в Рейкьявике. Если сборная Франции победит в понедельник вечером, а украинцы не справятся с Азербайджаном, то она получит путёвку на чемпионат мира.