Испания — Грузия. Прямая трансляция
Смотреть трансляцию
21:45 Мск
Футбол Новости

Конате не примет участие в матче с Исландия — Франция
26 –летний центральный защитник «Ливерпуля» и сборной Франции Ибрагима Конате не примет участие в матче своей сборной с Исландией, сообщает L'Équipe.

Футболиста всё ещё беспокоит четырёхглавая мышца бедра, поэтому он вернётся в клуб в ближайшие часы, в то время как остальная часть команды вылетит в Рейкьявик.

10 октября сборная Франции одержала победу над Азербайджаном в матче 3-го тура отбора на чемпионат мира – 2026 со счётом 3:0. 13 октября французам предстоит встретиться с командой Исландии. Игра пройдёт на стадионе «Лаугардалсвёллур» в Рейкьявике. Если сборная Франции победит в понедельник вечером, а украинцы не справятся с Азербайджаном, то она получит путёвку на чемпионат мира.

Ибрагима Конате и Магнес Аклиуш не приняли участия в тренировке сборной Франции
