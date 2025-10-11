Скидки
Испания — Грузия. Прямая трансляция
Чемпион России Гонсалес хочет покинуть «Краснодар» — ESPN

Чемпион России Гонсалес хочет покинуть «Краснодар» — ESPN
Крайний защитник «Краснодара» Джованни Гонсалес выразил желание покинуть российский клуб и вернуться в «Пеньяроль». Об этом футболист сообщил ESPN.

«Я понимаю, что у меня есть контракт, и что интересы клубов не совпадают с нашими. Посмотрим, что будет в декабре. Я постараюсь найти выход из ситуации вместе с клубом.

«Пеньяроль» — мой дом. Я хочу вернуться, собираюсь сделать это, но не люблю давать никаких обещаний, потому что в футболе всё быстро меняется. Желание есть, но всё будет зависеть от того, что получится договориться с клубом», — сказал Гонсалес.

ESPN подчёркивает, что уругвайский защитник может попытаться договориться с «Краснодаром» об уходе в декабре.

Гонсалес играет за «быков» с лета 2024 года. Действующее трудовое соглашение игрока с клубом рассчитано до лета 2027 года. Защитник выступал в составе «Пеньяроля» с 2018 по 2022 год.

Защитник «Краснодара» Гонсалес рассказал о целях на сезон

Самые титулованные футбольные клубы России:

