Нападающий «Кайрата» Сатпаев отправится в Катар на допобследование по поводу травмы

Нападающий «Кайрата» и сборной Казахстана Дастан Сатпаев отправится в Катар на дополнительное обследование, сообщается в телеграм-канале клуба.

«Нападающий «Кайрата» сегодня ночью вылетит в Доху, где пройдёт дополнительную медицинскую проверку по рекомендации врачей», — говорится в сообщении.

17-летний Сатпаев пропускает октябрьские матчи сборной Казахстана в отборочном турнире чемпионата мира-2006 с Лихтенштейном и Северной Македонией из-за повреждения.

В 2025 году Сатпаев провёл 31 матч за «Кайрат» забил 14 мячей и отдал восемь голевых передач. В августе 2026 года, когда Дастану исполнится 18 лет, он присоединится к лондонскому «Челси», который уже оформил его переход.

