Павар вызван в сборную Франции вместо Конате

29-летний центральный защитник «Марселя» Бенжамен Павар вызван в сборную Франции вместо, получившего травму защитника «Ливерпуля» Ибрагима Конате, сообщает Le Parisien.

13 октября французам предстоит встретиться с командой Исландии в рамках отбора на чемпионат мира — 2026. Игра пройдёт на стадионе «Лаугардалсвёллур» в Рейкьявике. Победа может позволить французам получить путёвку на чемпионат мира.

Павар перешёл в «Марсель» из «Интера» в сентябре 2025 года на правах аренды. В нынешнем сезоне игрок сыграл шесть матчей за клуб во всех турнирах и отметился одним забитым мячом. За сборную Франции футболист провёл 55 игр, в которых забил пять мячей.