Испания — Грузия. Прямая трансляция
Смотреть трансляцию
21:45 Мск
Главная Футбол Новости

Павар вызван в сборную Франции вместо Конате

Павар вызван в сборную Франции вместо Конате
Комментарии

29-летний центральный защитник «Марселя» Бенжамен Павар вызван в сборную Франции вместо, получившего травму защитника «Ливерпуля» Ибрагима Конате, сообщает Le Parisien.

13 октября французам предстоит встретиться с командой Исландии в рамках отбора на чемпионат мира — 2026. Игра пройдёт на стадионе «Лаугардалсвёллур» в Рейкьявике. Победа может позволить французам получить путёвку на чемпионат мира.

ЧМ-2026 — Европа . Группа D. 4-й тур
13 октября 2025, понедельник. 21:45 МСК
Исландия
Не начался
Франция
Кто победит в основное время?
П1
X
П2

Павар перешёл в «Марсель» из «Интера» в сентябре 2025 года на правах аренды. В нынешнем сезоне игрок сыграл шесть матчей за клуб во всех турнирах и отметился одним забитым мячом. За сборную Франции футболист провёл 55 игр, в которых забил пять мячей.

