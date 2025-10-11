Мостовой: Каннаваро — лицо мирового футбола, из-за него будут смотреть сборную Узбекистана

Бывший футболист «Сельты» Александр Мостовой высказался о назначении чемпиона мира — 2006 и обладателя «Золотого мяча» Фабио Каннаваро на пост главного тренера сборной Узбекистана.

— В сборной Узбекистана главным тренером назначили Каннаваро вместо Кападзе, что думаете об этой ситуации?

— А что здесь такого? Каннаваро — это лицо мирового футбола. Это нормально. Кападзе задвинули, да. Сейчас все будут говорить: «Каннаваро, итальянец, в прошлом лучший футболист мира». Для них это реклама такая — только из-за этого будут смотреть сборную Узбекистана, — сказал Мостовой в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Николаем Барановым.