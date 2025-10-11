Есипов: сборная России с Ираном выглядела хорошо, несмотря на курьёзный гол

Бывший нападающий сборной России Валерий Есипов поделился мнением о товарищеском матче национальной команды с Ираном, в котором она победила со счётом 2:1.

«Первый тайм для сборной России получился скомканным и не таким выразительным. Иран в начале выглядел предпочтительнее. Но концовка первого тайма уже была в пользу нашей сборной. Во втором тайме пропустили курьёзный и ненужный гол. В целом сборная России выглядела хорошо», — сказал Есипов в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Николаем Барановым.

14 октября сборная России встретится с боливийской национальной командой. Игра пройдёт на стадионе «ВТБ Арена — Центральный стадион Динамо им. Льва Яшина» в Москве.

Как сборная России играет при Карпине: