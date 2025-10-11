Есипов: сборная России с Ираном выглядела хорошо, несмотря на курьёзный гол
Поделиться
Бывший нападающий сборной России Валерий Есипов поделился мнением о товарищеском матче национальной команды с Ираном, в котором она победила со счётом 2:1.
Товарищеские матчи (сборные) — 2025 . Товарищеские матчи
10 октября 2025, пятница. 20:00 МСК
Россия
Окончен
2 : 1
Иран
1:0 Воробьёв – 22' 1:1 Хоссеинзаде – 48' 2:1 Батраков – 70'
«Первый тайм для сборной России получился скомканным и не таким выразительным. Иран в начале выглядел предпочтительнее. Но концовка первого тайма уже была в пользу нашей сборной. Во втором тайме пропустили курьёзный и ненужный гол. В целом сборная России выглядела хорошо», — сказал Есипов в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Николаем Барановым.
14 октября сборная России встретится с боливийской национальной командой. Игра пройдёт на стадионе «ВТБ Арена — Центральный стадион Динамо им. Льва Яшина» в Москве.
Материалы по теме
Как сборная России играет при Карпине:
Комментарии
- 11 октября 2025
-
16:31
-
16:29
-
16:20
-
16:15
-
16:09
-
16:04
-
16:00
-
15:57
-
15:55
-
15:51
-
15:48
-
15:45
-
15:45
-
15:40
-
15:38
-
15:37
-
15:25
-
15:21
-
15:20
-
15:11
-
15:08
-
15:06
-
15:05
-
14:53
-
14:51
-
14:48
-
14:45
-
14:33
-
14:31
-
14:30
-
14:15
-
14:10
-
14:05
-
14:04
-
14:00