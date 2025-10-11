Скидки
Испания — Грузия. Прямая трансляция
21:45 Мск
«Ньюкасл» объявил о назначении нового спортивного директора

«Ньюкасл» объявил о назначении нового спортивного директора
Новым спортивным директором «Ньюкасла» станет шотландский футбольный руководитель Росс Уилсон, ранее занимавший эту должность в «Ноттингем Форест».

«Мы рады объявить о назначении Росса Уилсона новым спортивным директором клуба. Росс будет отвечать за спортивную стратегию, развитие и комплектование мужской, женской команд, а также тесно сотрудничать с руководством футбольного клуба и исполнительными командами», — сообщает официальный сайт клуба.

«Ньюкасл» на протяжении нескольких месяцев искал нового спортивного директора после того, как свой пост покинул Пол Митчелл.

Помимо «Ноттингема», в послужном списке Уилсона работа в «Глазго Рейнджерс»,«Саутгемптоне» и «Хаддерсфилд Таун».

