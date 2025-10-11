Скидки
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynuEVrG
3х500 ₽
Реклама 18+
ООО «Фортуна». ИНН: 6164205110
erid: 2Ranym3MDvH
Эфир Матч-центр Новости Топ-матчи Видео Легенды Чемпионата Рейтинг букмекеров
Показать ещё Все новости
Все новости
Испания — Грузия. Прямая трансляция
Реклама
О рекламодателе
ООО «ОККО»
ИНН: 7814665871
2Ranyo4Qrzk
Смотреть трансляцию
21:45 Мск
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Футбол Новости

Павлюченко высказался о дебюте игрока «Спартака» Умярова за сборную России

Павлюченко высказался о дебюте игрока «Спартака» Умярова за сборную России
Аудио-версия:
Комментарии

Бывший нападающий сборной России и «Спартака» Роман Павлюченко поделился мнением об игре полузащитника красно-белых Наиля Умярова в дебютном для него матче за национальную команду с Ираном (2:1). 25-летний футболист вышел на поле на 68-й минуте.

Товарищеские матчи (сборные) — 2025 . Товарищеские матчи
10 октября 2025, пятница. 20:00 МСК
Россия
Окончен
2 : 1
Иран
1:0 Воробьёв – 22'     1:1 Хоссеинзаде – 48'     2:1 Батраков – 70'    

«Никто не выпадал из игры в матче с Ираном, в том числе Умяров. Ребята хорошо подготовились, все были заряженные. Безусловно, Наиль хотел показать себя. И у меня такое было в дебютном матче за национальную команду. Умяров очень опытный футболист, работяга. Не сомневался в нём», – приводит слова Павлюченко Metaratings.

14 октября сборная России встретится с боливийской национальной командой. Игра пройдёт на стадионе «ВТБ Арена — Центральный стадион Динамо им. Льва Яшина» в Москве.

Материалы по теме
Умяров и Бевеев дебютировали в составе сборной России

Как сборная России играет при Карпине:

Комментарии
Новости. Футбол
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2025
Приложение для Android