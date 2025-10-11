Павлюченко высказался о дебюте игрока «Спартака» Умярова за сборную России

Бывший нападающий сборной России и «Спартака» Роман Павлюченко поделился мнением об игре полузащитника красно-белых Наиля Умярова в дебютном для него матче за национальную команду с Ираном (2:1). 25-летний футболист вышел на поле на 68-й минуте.

«Никто не выпадал из игры в матче с Ираном, в том числе Умяров. Ребята хорошо подготовились, все были заряженные. Безусловно, Наиль хотел показать себя. И у меня такое было в дебютном матче за национальную команду. Умяров очень опытный футболист, работяга. Не сомневался в нём», – приводит слова Павлюченко Metaratings.

14 октября сборная России встретится с боливийской национальной командой. Игра пройдёт на стадионе «ВТБ Арена — Центральный стадион Динамо им. Льва Яшина» в Москве.

